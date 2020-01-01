«Ак Барс» выиграл 3 из 5 матчей у «Салавата» в этом сезоне

«Ак Барс» был сильнее «Салавата Юлаева» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В текущем сезоне команды провели пятую игру, и в трех побеждал казанский клуб.