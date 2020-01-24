«Ак Барс» дома переиграл «Салават Юлаев»

«Ак Барс» проиграл в домашнем матче регулярного розыгрыша КХЛ против «Салавата Юлаева». Основное время во встрече на «Татнефть арене» завершилось со счётом 2:2, а победителя удалось выявить в буллитов.