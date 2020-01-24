К этому часу в матче за шахматную мировую корону сыграны две партии тай-брейка

Ямальский гроссмейстер Александра Горячкина - на финишной прямой в борьбе за звание чемпионки мира по шахматам. Сегодня в матче с китаянкой Цзюнь Вэньцзюнь наша землячка играет решающие партии.