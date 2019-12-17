Ливерпуль - Уотфорд: прогноз Василия Шабалина 14 декабря 2019

В матче 17 тура английской-премьер-лиги Ливерпуль будет принимать Уотфорд. Мой прогноз на эту игру - хозяева смогут поразить ворота гостей как минимум 2 раза. Про этот матч особо много-то и не напишешь.