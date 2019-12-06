Юрий Чеботарев: Знал, что матч «Динамо» – «Спартак-Алания» в 1996 году – договорной

Бывший арбитр Юрий Чеботарев вспомнил матч чемпионата России 1996 года между Динамо и Спартаком-Аланией (1:1), в котором он назначил пенальти в ворота бело-голубых.