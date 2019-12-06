Трансферный бан с «Челси» снимут в январе 2020 года

Трансферный бан с «Челси» будет снят в январе 2020 года. 22 февраля текущего года ФИФА наложила санкции на «синих» из-за многочисленных нарушений регламента при переходах футболистов до 18 лет.