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Томас Бах: «Нет смысла сомневаться в выводах WADA о манипуляциях с базой данных московской лаборатории»

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал возможное отстранение России от всех соревнований на четыре года за изменение базы данных Московской антидопинговой лаборатории.
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Эксперты считают, что исчезнувшую из базы лаборатории информацию можно восстановить

Группа российских независимых экспертов под руководством ректора Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктора Блажеева заявила, что утерянные в результате администрирования базой московской лаборатории данные подлежат восстановлению.

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Каролина — Сан-Хосе
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02:46:46
Монреаль — Колорадо
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02:33:44
Тампа-Бэй — Миннесота
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02:38:28
Лос-Анджелес — Вашингтон
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Эдмонтон — Оттава
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02:35:09
Питтсбург — Сент-Луис
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02:38:36
Торонто — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:27:00
Сан-Хосе — Вашингтон
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02:51:00
Ванкувер — Оттава
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02:46:19
Виннипег — Даллас
Яндекс.Эфир
02:51:12
Нэшвилл — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:27:09
Филадельфия — Торонто
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02:40:10
Нью-Джерси — Вегас
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