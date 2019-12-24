Экс-футболист «Спартака» Максим Калиниченко раскрыл свое отношение к ДНР и ЛНР

Проживающий в Москве экс-футболист столичного "Спартака" и сборной Украины Максим Калиниченко заявил, что для него "не существует ни ДНР, ни ЛНР", и назвал тему конфликта в Донбассе больной для себя.