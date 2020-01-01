Моуринью назвал тренера «Саутгемптона» идиотом после того, как заглянул к нему в блокнот

Жозе Моуринью получил желтую карточку в матче 21-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (0:1). Главный тренер «Тоттенхэма» был наказан арбитром Майком Дином за поведение в технической зоне соперника.