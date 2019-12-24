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Она набрала рекордные баллы — 89,86. —реклама«Мы сделаем выводы». Дастин Бойд о поражении в матче с «Динамо», его причинах и способе преодоления неудачной серии«Барыс» отыгрался с 0:2 и все равно проиграл московскому «Динамо» в матче КХЛ со странным судейством — Очень трудное начало игры.