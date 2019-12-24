СКА разгромил «Сибирь» и поднялся на первое место Западной конференции КХЛ

Армейцы с берегов Невы в выездном матче разгромили хозяев новосибирского льда со счетом 0:2. В этом матче Алексей Мельничук не только отдал первую в карьере голевую передачу, но и в четвертый раз не пропустил ни одной шайбы.