Глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии извинился перед Вяльбе за слова об отстранении России от Кубка мира

Глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте извинился перед президентом ФЛГР Еленой Вяльбе за слова об отстранении России от Кубка мира.