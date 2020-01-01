«Ньюкасл» играет с «Лестером» в меньшинстве из-за травм

В первый день 2020 года «Ньюкасл» и «Лестер» проводят очный матч в рамках двадцать первого тура английской Премьер-лиги. Команда Стива Брюса практически весь второй тайм проведёт в меньшинстве.