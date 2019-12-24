«Березуцкие — ребята независимые». Слуцкий — о том, почему братья не вошли в тренерский штаб «Рубина»

Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему Алексей и Василий Березуцкие не вошли в тренерский штаб казанской команды.