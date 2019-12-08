Евгений Плющенко прыжком на льду пробил трубу с водой

Знаменитый российский фигурист Евгений Плющенко совершил неудачный прыжок на льду, в результате которого пробил трубу с водой, торчавшую изо льда. Спортсмен сообщил об этом в своем Instagram.