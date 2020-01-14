Конор против Ковбоя: чего ожидать от UFC 246 в Лас-Вегасе

ufc.com Но вот кого точно не заставят плакать любые удары судьбы, это Конора Макгрегора. Боец смешанных единоборств готовится к возвращению на ринг впервые после поражения Хабибу Нурмагомедову.