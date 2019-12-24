НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемАртем Дзюба признан лучшим футболистом России второй раз подрядКадыров оценил свои шансы в поединке против ЕмельяненкоНазван окончательный состав молодежной сборной России по хоккею на ЧМ«Лысая голова хочет получить по лысой голове». Александр Емельяненко ответил ИсмаиловуГуберниев раскритиковал ФЛГР за «неуважение к зрителям»Артем Дзюба признан лучшим футболистом России второй раз подрядЛучшим футболистом России календарного 2019 года признан нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной страны Артем Дзюба.рекламаБиатлон. Хованцев рассказал, что нужно сделать Малышко, чтобы вернуться в состав сборной РоссииГлавный тренер сборной России Анатолий Хованцев рассказал о том, что теперь ждет Дмитрия Малышко, который был исключен из состава главной команды.Агент Смолова рассказал о сорвавшемся трансфере россиянина в «МЮ»Агент нападающего «Локомотива» Федора Смолова Герман Ткаченко рассказал о несостоявшихся переходах футболиста в европейские клубы. — «Боруссия» из Дортмунда, он им всегда нравился.Мансур Усманов — о вынесенном матче: «Ак Барс» и «Салават Юлаев» постараются оправдать доверие КХЛ»Исполнительный директор «Ак Барса» Мансур Усманов поделился ожиданиями от вынесенного матча между казанским клубом и «Салаватом Юлаевым».Молодежный чемпионат мира по хоккею: расписание и трансляции матчей сборной РоссииС 26 декабря 2019 года до 5 января 2020 года в Чехии в городах Острава и Тршинец пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею 2020.РУСАДА должно уведомить WADA о несогласии с решением к 27 декабряОбщее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), официальное уведомление должно быть направлено в WADA к 27 декабря, сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.ФутболХоккейБаскетболВчераЧемпионат ТурцииКоньяспор0 : 1ТрабзонспорЗавершёнЧемпионат ТурцииДенизлиспор1 : 5АланьяспорЗавершёнЧемпионшип АнглииБлэкберн0 : 0УиганЗавершёнЧемпионат Турции. Первая лигаГиресунспор1 : 1АлтынордуЗавершёнВесь футболрекламаХабиб Нурмагомедов рассказал, зачем купил квартиру в АлматыЧемпион мира UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на встрече с фанатами рассказал, зачем купил квартиру в Алматы, а также оценил казахстанское ММА, передает Zakon.kz.НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир ЦСКА – «Магнитка». Мозякин забросил 9-ю шайбу в сезоне, прервав 6-матчевую безголевую сериюНападающий «Магнитки» Сергей Мозякин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:0, 1-й перерыв). Таким образом, 38-летний форвард прервал 6-матчевую безголевую серию.рекламаКосторная, Щербакова и Трусова прилетели в КрасноярскРоссийские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова прилетели в Красноярск, где с 26 по 29 декабря пройдет чемпионат России.