Роналду отказался надевать капитанскую повязку в матче с «Удинезе»

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался от капитанской повязки в матче 16-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (3:1). Капитаном был Гонсало Игуаин, который был заменен на 80-й минуте.