Ретивых и Матвеева вошли в состав сборной России на этап КМ в Дрездене

Лыжники Глеб Ретивых и Наталья Матвеева включены в состав сборной России на этап Кубка мира в Дрездене (Германия), сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России.