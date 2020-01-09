ЦСКА выиграл борьбу за Шкурина у другого клуба из РПЛ

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход в клуб белорусского нападающего Ильи Шкурина. 20-летний форвард подписал с «армейцами» контракт сроком на 4,5 года.