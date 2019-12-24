18-летний полузащитник Школик подписал новый контракт с «Динамо»

Сборная России претендует на титул чемпиона мира

Сборная России претендует на титул чемпиона мира В четверг в Чехии стартует молодежный чемпионат мира по хоккею, который по традиции привлекает повышенный интерес и является фактически первым крупным турниром нового года в международном спортивном календаре.