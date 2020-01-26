Российский биатлон совсем забыл про медали. Такого провала ещё никогда не было!

Сборная России в последней гонке этапа Кубка мира в Поклюке вновь осталась без наград. Уже 26-й раз подряд. ГОНКИ ДНЯ: *** 14:15 мск.