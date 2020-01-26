НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемГол Наингголана спас «Кальяри» от поражения в матче с «Интером»Сенсация в танцах! Синицина и Кацалапов — лучшие в ЕвропеПроигравшая российской паре французская фигуристка попыталась забраться на первую ступень пьедестала. ВидеоФигуристка Косторная описала ночь после победы на чемпионате ЕвропыУкраинский боксер укусил соперника с криком «Майк Тайсон!»Гол Наингголана спас «Кальяри» от поражения в матче с «Интером»Футболисты «Интера» не удержали победу над «Кальяри» в 21-м туре чемпионата Италии. Игра в Милане завершилась со счетом 1:1.рекламаЛеброн Джеймс обошел Кобе Брайанта в списке лучших снайперов НБАФорвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на третье место по очкам за карьеру в истории НБА, обойдя в гонке бомбардиров Кобе Брайанта, всю карьеру выступавшего за цвета команды из Лос-Анджелеса.Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы в АвстрииНаши фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы, передает ОТР. Соревнования проходили в Австрии в Граце. В женском одиночном катании «золото» завоевала Алёна Косторная.«Шрусбери Таун» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Кубка Англии 26 января 2020 года«Шрусбери Таун» «Шрусбери Таун» этот сезон проводит в Лиге 1, третьем по рангу дивизионе Англии. На данный момент команда находится в середине турнирной таблицы.Российский биатлон совсем забыл про медали. Такого провала ещё никогда не было!Сборная России в последней гонке этапа Кубка мира в Поклюке вновь осталась без наград. Уже 26-й раз подряд. ГОНКИ ДНЯ: *** 14:15 мск.Комличенко: перейти в «Динамо» меня убедила беседа с НовиковымНовичок «Динамо» Николай Комличенко рассказал, почему решил продолжить карьеру именно в стане «бело-голубых». «Очень рад присоединиться к такому большому клубу, как «Динамо».ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииВальядолид0 : 0РеалИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииАтлетико0 : 0ЛеганесЗавершёнЧемпионат ИспанииСельта0 : 0ЭйбарЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииВердер0 : 3ХоффенхаймЗавершёнЧемпионат ГерманииБайер3 : 0Фортуна ДюссельдорфЗавершёнЧемпионат ИталииНаполи0 : 0ЮвентусИдёт 1-й таймЧемпионат ИталииИнтер1 : 1КальяриЗавершёнЕще 4Чемпионат ФранцииЛилль0 : 0Пари Сен-ЖерменИдёт 1-й таймЕще 2Весь футболрекламаВадим Немков: Очень рад, что Бейдер принял вызовРоссийский полутяжеловес Вадим Немков прокомментировал анонс его поединка с чемпионом Bellator в полутяжелом весе Райаном Бейдером.Устюгов не прошел квалификацию в спринте, Клебо привез Большунову 8,5 секСегодня на этапе Кубка мира в Оберстдорфе проходят спринтерские гонки. Завершилась квалификация. Выиграл ее Йоханнес Клебо.реклама