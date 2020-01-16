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Биатлонист Малышко высказался о своём непопадании в сборную на январские этапы КМ

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете Дмитрий Малышко прокомментировал своё непопадание в состав сборной России на январские этапы Кубка мира по биатлону. «Уже на этапах мне было всё понятно.
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НХЛ. Записи матчей

02:52:00
Сент-Луис — Филадельфия
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02:44:20
Монреаль — Чикаго
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02:41:22
Эдмонтон — Нэшвилл
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02:32:27
Аризона — Сан-Хосе
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02:45:32
Колорадо — Даллас
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02:41:56
Виннипег — Ванкувер
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02:32:28
Оттава — Чикаго
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02:57:32
Тампа-Бэй — Лос-Анджелес
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02:32:33
Коламбус — Бостон
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02:31:38
Нью-Йорк Айлендерс — Детройт
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02:41:21
Торонто — Нью-Джерси
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02:40:02
Питтсбург — Миннесота
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Баффало — Вегас
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Малкин поднялся на 72-е место в списке бомбардиров в истории НХЛ

Нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин вышел на 72-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю Национальной хоккейной лиги благодаря своему выступлению в матче регулярного чемпионата против "Миннесоты Уайлд".
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Новый премьер-министр России становился чемпионом с ЦСКА: его фамилия нанесена на Кубок Гагарина

Сегодня, 15 января, президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны.