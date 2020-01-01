Доменико Тедеско: «Джано сказал, что хочет играть больше. Мы ему гарантий дать не могли»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» рассказал о расставании с полузащитником Джано Ананидзе. Контракт был расторгнут по согласию сторон — «Спартак» расстался с Джано Ананидзе.