Юрай Санитра: «Если спортсмены в Оберхофе видят мишени, то уже хорошо»

Тренер сборной Украины по биатлону Юрай Сантира рассказал о погоде в немецком Оберхофе, где с 9 по 12 января пройдет четвертый этап Кубка мира. «Это хорошая погода для Оберхофа.