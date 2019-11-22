Загитова, Трусова, Щербакова и Косторная вышли в Финал Гран-при по фигурному катанию

Четыре российские фигуристки вышли в Финал Гран-при. Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная выиграли по два этапа и вышли в Финал.