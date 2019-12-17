РФС: «Казарцев ошибся, не назначив пенальти в матче „Краснодар“ — ЦСКА»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела эпизоды матча 19-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА.Комиссия согласилась с мнением инспектора относительно центрального эпизода матча «Краснодар» — ЦСКА — единоборства Александра Мартыновича и Федора Чалова в штрафной площади хозяев поля на 33-й минуте, в котором арбитр Василий Казарцев принял ошибочное решение, не назначив пенальти в ворота «Краснодара».При этом, по мнению комиссии, на 57-й минуте Казарцев принял правильное решение, назначив одиннадцатиметровый в ворота ЦСКА.Решения комиссии будут учтены при формировании программ обучения арбитров и итоговой аттестации спортивных судей в сезоне 2019/2020 гг.