Алиев стал чемпионом России по фигурному катанию

Дмитрий Алиев занял первое место на чемпионате России по фигурному катанию среди мужчин. По итогам двух программ он набрал 260, 98 балла. Вторым стал Артур Даниелян, который набрал 253, 42 балла.