Будет больно. Российским фигуристкам придется определить, кто проведет новый год в сборной

В Красноярске стартует чемпионат России по фигурному катанию, который должен стать хитом уходящего года Трусова снова рискует, а у Косторной больше акселей, чем у Туктамышевой Спорт в новогоднюю пору — явно не российский конек.