«Верона» спасла матч, проигрывая «Торино» со счётом 0:3

«Верона» с «Торино» выдали самый яркий и драматичный тур 16-го тура Серии А. Гости выиграли первый тайм, а в начале второго довели счет до разгромного, два мяча из трех в активе Кристиана Ансальди.