Фанаты «Райо Вальекано» весь тайм оскорбляли Зозулю. Его команда не вышла на второй тайм, матч отменили

В воскресенье вечером форвард «Альбасете» Роман Зозуля приехал на гостевую игру против «Райо Вальекано» – клуба, который три года назад отказался от подписания украинского форварда из-за протеста фанатов.