Ласицкене и ещё 7 легкоатлетов вошли в пул тестирования РУСАДА по просьбе World Athletics

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая сообщила, что трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене и ещё семь российских легкоатлетов по просьбе Международной ассоциации легкоатлетических федераций были включены в расширенный пул тестирования РУСАДА.