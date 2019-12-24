Боец ММА внезапно сдался через 9 секунд после начала боя. Он не пропустил ни одного удара

Боец ММА Ади Дуракович сдался через 9 секунд после начала боя с Франсиско Баррио. При этом хорват не пропустил ни одного удара, однако подошел к рефери и попросил остановить бой.