Златан забил впервые после возвращения в «Милан». У него 269 голов (11-е место) в топ-5 лигах Европы

Ибрагимович вернулся: 2 января подписал контракт с «Миланом», за который уже выступал с 2010 по 2012 год. Тут же отличился в товарищеской игре с «Роденсе».