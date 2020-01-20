Сборная России по хоккею вышла в финал юношеской Олимпиады

В полуфинальном матче россияне разгромили команду Финляндии со счетом 10:1. Сборная России по хоккею со счетом 10:1 разгромила команду Финляндии и вышла в финал юношеских зимних Олимпийских Игр.