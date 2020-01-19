Сборы ведущих клубов РПЛ: Игбун играет не хуже Кокорина, с ЦСКА тренируется форвард из ПФЛ

Всё о зимней подготовке «Зенита», «Краснодара», «Ростова» и московских команд. Подготовка клубов РПЛ к сезону в самом разгаре.