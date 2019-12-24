Умер экс-вратарь сборной СССР по футболу Юрий Пшеничников

Бывший вратарь сборной СССР по футболу, заслуженный мастер спорта Юрий Пшеничников скончался 20 декабря на 80-м году жизни. Об этом сообщается на странице футбольного клуба ЦСКА в Twitter.