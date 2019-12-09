Высказывания Гинера в адрес ДСИ рассмотрит комитет по этике РФС

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Под запрет попали Олимпиады и чемпионаты мира.«Васко да Гама» претендует на защитника «Зенита» Дугласа СантосаЗащитник «Зенита» Дуглас Сантос может продолжить карьеру у себя на родине в Бразилии. Об этом сообщают бразильские СМИ.Клубы РПЛ получили 1,8 млрд рублей прибыли по итогам 2018 годаКлубы Российской Премьер-Лиги получили 1,8 млрд рублей прибыли по итогам 2018 года против убытка в 1,7 млрд рублей годом ранее, следует из отчета PwC.Плющенко упал на своем шоу в Румынии и устроил фонтан на льдуИз-за проблем со льдом сначала фигурист перенес выступление в городе Клуж с вечера субботы на утро воскресенья, а потом чуть не покалечился, зацепившись коньком за трубу.Фуркад рассказал о потерянных из-за россиян медаляхФранцузский биатлонист Мартен Фуркад высказался о возможных санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России. Его слова приводит NRK. «Думаю, Россию накажут.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВест Хэм— : —АрсеналНачало в 15:00Чемпионат ТурцииКайсериспор1 : 0РизеспорЗавершёнЧемпионат ПортугалииРиу Аве— : —Жил ВисентеНачало в 15:15Чемпионат АргентиныПатронато— : —Велес СарсфилдНачало в 17:00Чемпионат АргентиныАрхентинос Хуниорс— : —ЭстудиантесНачало в 19:10Весь футболрекламаФетисов — об отстранении российского спорта: ни о какой политике здесь речи идти не можетЛегендарный советский и российский хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал четырёхлетнее отстранение России от крупных международных соревнований.НХЛ. 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Там есть санкции относительно участия спортсменов в ОИ без флага и без гимна.Фазель назвал условия игры российских хоккеистов под флагом страны на ЧМСборная России по хоккею гарантированно выступит под национальным флагом и с мелодией государственного гимна страны на ближайшем чемпионате мира в том случае, если подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), а тот не успеет рассмотреть жалобу до начала турнира.