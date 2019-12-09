Высказывания Гинера в адрес ДСИ рассмотрит комитет по этике РФС

Фетисов — об отстранении России: была надежда, что кто-то вступится за нас

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал отстранение России от крупных спортивных соревнований на четыре года. «Я очень расстроен, расстроен, как никто другой.