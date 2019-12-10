Высказывания Гинера в адрес ДСИ рассмотрит комитет по этике РФС

Загитова провалила финал Гран-при и получила травму. Поедет ли на чемпионат России?

У олимпийской чемпионки проблемы. Алина Загитова заняла шестое место в финале Гран-при в Турине. Алина была второй после короткой программы, но не смогла собраться в произвольной.