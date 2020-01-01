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«Динамо» планирует подписать контракт на 4,5 года с воспитанником «Краснодара» Комличенко

Если все будет в порядке, нападающий подпишет с динамовцами контракт на 4,5 года, пишет «Чемпионат». «Динамо», набрав 24 очка, занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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Россия и Украина могут подать совместную заявку на проведение женского чемпионата Европы по гандболу 2026 года

Россия и Украина могут подать совместную заявку на проведение женского чемпионата Европы по гандболу 2026 года. Об этом ТАСС заявил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

РФС ополчился против бывшего и.о. президента.: Выборы главы Российской премьер-лиги проведут повторно

Избирком Российского футбольного союза (РФС) отказался признать легитимным решение о переизбрании на новый срок президента российской премьер-лиги Сергея Прядкина.
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«Монако» опять взялся за старое. Команда Головина проиграла дома при отвратительной игре

Полузащитник сборной России сыграл неплохо, но точно не захочет вспоминать матч со «Страсбургом». «Монако» сыграл пятый матч в новом году и под руководством нового главного тренера Роберта Морено.