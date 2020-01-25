Шедевральный чемпионат Европы по фигурке: сборная России забрала все золото, сотворила даже сенсацию!

Российские фигуристы вынесли всех на только что завершившемся чемпионате Европы: победы во всех четырех видах программы – повторение идеального турнира. В сумме 10 из 12 медалей – у сборной России.