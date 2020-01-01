Косторная призналась, что золото ЧЕ стало для неё сюрпризом

Российская фигуристка Алёна Косторная прокомментировала свою победу на чемпионате Европы 2020 года в Граце. «Я очень рада, это стало для меня сюрпризом, так как были ошибки.