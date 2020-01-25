«Зенит» проиграл «Ред Булл Зальцбург» со счётом 3:6

«Зенит» потерпел поражение в товарищеском матче с «Ред Булл Зальцбург». Встреча прошла на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе и завершилась со счётом 3:6. Матч прошёл в формате трёх таймов по 40 минут.