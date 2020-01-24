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Действующая чемпионка Australian Open Осака выбыла из турнира, проиграв 15-летней американке Гауфф

Японка Наоми Осака сложила с себя полномочия чемпионки Australian Open, проиграв в третьем круге американке Кори Гауфф. Гауфф выбила Осаку за час и восемь минут в двух сетах. Australian Open — 2020.
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«Это был самый страшный момент, который я переживал корте». Надаль встретился с болдевочкой, в которую вчера попал мячом

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал, что сегодня встретился с Аннитой – девочкой, подающей мячи на Australian Open, которой он вчера попал ударом в голову.
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