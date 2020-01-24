НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Локомотив» пытается продать Алексея Миранчука в ЕвропуШахматы. Матч за звание чемпионки мира — 2020. Тай-брейк. Прямая трансляцияБилялов: «Ак Барсу» больше повезло, особенно когда Галиев бросил кручёнуюДенис Глушаков: «Я такой, какой есть. Открытый, честный и справедливый»У французского биатлониста Клода пропал отец«Локомотив» пытается продать Алексея Миранчука в ЕвропуГенеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что клуб собирается осуществить трансфер полузащитника Алексея Миранчука в один из европейских чемпионатов.рекламаФигурист Алиев стал чемпионом Европы, у Даниеляна сереброПобедой россиянина Дмитрия Алиева завершился в австрийском Граце чемпионат Европы по фигурному катанию среди мужчин-одиночников.«Динамо» предложило Комличенко контракт, Фернандеш так и не перешел в «МЮ». Трансферы и слухи дняЧто в России Комличенко — почти в «Динамо» Вот так. Видимо, российский форвард все же вернется на родину из Чехии.«Нас отодвинул». Экс-скаут «Спартака» Аверьянов рассказал, как Каррера комплектовал командуБывший шеф-скаут московского «Спартака» Александр Аверьянов рассказал, как работал селекционный отдел, когда красно-белых возглавлял Массимо Каррера.Действующая чемпионка Australian Open Осака выбыла из турнира, проиграв 15-летней американке ГауффЯпонка Наоми Осака сложила с себя полномочия чемпионки Australian Open, проиграв в третьем круге американке Кори Гауфф. Гауфф выбила Осаку за час и восемь минут в двух сетах. Australian Open — 2020.Кубок мира. Мужчины. Индивидуальная гонкаПрямая трансляция – 23 января. На ТВ: МАТЧ ТВ. Эфир стартует в 15:55.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииОсасуна— : —ЛевантеНачало в 15:00Чемпионат ГерманииБоруссия (Дортмунд)— : —КельнНачало в 14:30Чемпионат ИталииБрешиа— : —МиланНачало в 14:45Чемпионат ФранцииНицца— : —РеннНачало в 14:45Весь футболреклама«Работа полным ходом». Загитова продемонстрировала растяжкуОлимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова продемонстрировала растяжку на тренировке. — Работа полным ходом, — написала спортсменка, опубликовав свою фотографию.«Это был самый страшный момент, который я переживал корте». Надаль встретился с болдевочкой, в которую вчера попал мячомПервая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал, что сегодня встретился с Аннитой – девочкой, подающей мячи на Australian Open, которой он вчера попал ударом в голову.реклама