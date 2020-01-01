Трямкин: плохо, что проиграли. Два очка нужны «Автомобилисту» как воздух

Защитник "Автомобилиста" Никита Трямкин подвёл итоги матча с "Северсталью" (1:3), в котором он отметился заброшенной шайбой. "Очень плохо, что проиграли, нам эти два очка нужны как воздух.