НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Реал» купил 18-летнего хавбека «Фламенго» Рейньера за 30 млн евроКоманда «КамАЗ-мастер» вернулась в Москву с ралли «Дакар»«Мы ещё про русских говорим?» В Британии скандал, там скрыли пробы великого бегунаСуперматч русского юниора против Дании на Олимпиаде! Покер и шесть очковФедерация бокса России может присоединиться к спору РУСАДА и WADA«Реал» купил 18-летнего хавбека «Фламенго» Рейньера за 30 млн евро«Реал» объявил о переходе полузащитника Рейньера из «Фламенго». 18-летний бразилец подписал контракт сроком до 2026 года. Сообщалось, что «сливочные» заплатили за игрока 30 млн евро.реклама«Король вернулся»: Макгрегор победил Серроне за 40 секундИрландец поцеловал оппонента в лоб после боя. Ирландец Конор Макгрегор одержал победу в первом раунде над американцем Дональдом Серроне в рамках турнира UFC 246.Александр Овечкин вошел в топ-10 снайперов в истории НХЛРоссийский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в стартовом периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Йорк Айлендерс" стал автором первой заброшенной шайбы.Шарапова проиграла в первом круге Australian OpenРоссийская теннисистка Мария Шарапова проиграла на старте Открытого чемпионата Австралии по теннису 19-й сеянной турнира хорватке Донне Векич и покинула соревнования.Александр Головин выйдет на поле в матче Кубка ФранцииФутболист из Кузбасса Александр Головин выйдет на поле в матче Кубка Франции. Клуб Монако, за который играет спортсмен, озвучил заявку на чемпионат. Встреча состоится сегодня в Орлеане.РПЛ – лига без целей. Расширение до 18 команд показало, как все кривоИсследование Влада Воронина. В четверг 14 из 16 клубов РПЛ (кроме «Спартака» и «Зенита») проголосовали за расширение лиги до 18 команд, причем большинство (10 из 14) хочет изменений уже этим летом.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИталииАталанта1 : 2СПАЛЗавершёнЧемпионат ТурцииРизеспор2 : 0ГенчлербирлигиЗавершёнКубок Франции1/16 ФиналаСент-Прив1 : 3МонакоЗавершёнЧемпионшип АнглииВест Бромвич0 : 1Сток СитиЗавершёнВесь футболрекламаБольшунов выиграл золото пасьюта в Нове-Место и упрочил лидерство в общем зачетеРоссийский лыжник Александр Большунов сделал золотой дубль на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. После успеха в индивидуальной гонке спортсмену покорился пасьют.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Раст - о победном голе: Малкин отдал передачу точно мне на крюкНападающий "Питтсбурга" Брайан Раст поделился эмоциями после матча с "Бостоном" (4:3) и прокомментировал свою победную шайбу, заброшенную после передачи россиянина Евгения Малкина.реклама