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Киевское «Динамо» наказано за расизм болельщиков в матче с «Шахтером»

Контрольно-дисциплинарный комитет украинской ассоциации футбола (УАФ) вынес решение по инциденту, произошедшему во время матча 14-го тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером», передает Интерфакс.
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Очередная фотография Елизаветы Туктамышевой в Инстаграме вызвала фурор осуждений и одобрений. Объяснения фигуристки

После фурора, вызванного прошлогодним показательным танцем с раздеванием СМИ (да и многочисленные поклонники) присвоилИ российской фигуристке Елизавета Туктамышева титул секс-символа и с пристрастием следят за каждой фотографией и выступлением спортсменки в соцсетях.

НХЛ. Записи матчей

Аризона — Эдмонтон. 25.11.2019
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Детройт — Каролина. 25.11.2019
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Флорида — Баффало. 25.11.2019
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Сан-Хосе — Нью-Йорк Айлендерс. 24.11.2019
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Вегас — Эдмонтон. 24.11.2019
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Сент-Луис — Нэшвилл. 24.11.2019
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Даллас — Чикаго. 24.11.2019
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Виннипег — Коламбус. 24.11.2019
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Тампа-Бэй — Анахайм. 24.11.2019
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Нью-Джерси — Детройт. 24.11.2019
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Монреаль — Нью-Йорк Рейнджерс. 24.11.2019
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Колорадо — Торонто. 24.11.2019
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Каролина — Флорида. 24.11.2019
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Бостон — Миннесота. 24.11.2019
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Лос-Анджелес — Аризона. 24.11.2019
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Филадельфия — Калгари. 23.11.2019
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Вашингтон — Ванкувер. 23.11.2019
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Оттава — Нью-Йорк Рейнджерс. 23.11.2019
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Питтсбург — Нью-Джерси. 23.11.2019
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Лос-Анджелес - Эдмонтон
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Вегас - Сан-Хосе
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Аризона — Торонто. 22.11.2019
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Даллас — Виннипег. 22.11.2019
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Чикаго — Тампа-Бэй. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
Сент-Луис — Калгари. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
Миннесота — Колорадо. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
Нэшвилл — Ванкувер. 22.11.2019
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Нью-Йорк Айлендерс — Питтсбург
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Флорида — Анахайм
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Бостон — Баффало. 22.11.2019
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Каролина — Филадельфия. 22.11.2019
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Коламбус — Детройт. 22.11.2019
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02:47:57
Нью-Йорк Рейнджерс – Вашингтон
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02:53:22
Монреаль – Оттава
Яндекс.Эфир
02:41:23
Сан-Хосе – Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:39:32
Вегас – Торонто
Яндекс.Эфир
02:31:24
Калгари – Колорадо
Яндекс.Эфир
02:43:26
Даллас – Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:39:13
Чикаго – Каролина
Яндекс.Эфир
02:35:24
Нэшвилл – Виннипег
Яндекс.Эфир
02:46:00
Сент-Луис – Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:41:43
Детройт – Оттава
Яндекс.Эфир
02:37:10
Нью-Джерси – Бостон
Яндекс.Эфир
02:49:54
Питтсбург – Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:37:54
Баффало – Миннесота
Яндекс.Эфир
02:36:15
Флорида – Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:34:42
Коламбус – Монреаль
Яндекс.Эфир
02:30:20
Аризона – Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:50:45
Вашингтон – Анахайм
Яндекс.Эфир
02:38:20
Чикаго – Баффало
Яндекс.Эфир
02:53:00
Вегас – Калгари
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02:38:08
НХЛ. Сент-Луис — Анахайм. 17.11.2019. Регулярный сезон 2019-20.
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