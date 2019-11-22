Киевское «Динамо» наказано за расизм болельщиков в матче с «Шахтером»

Очередная фотография Елизаветы Туктамышевой в Инстаграме вызвала фурор осуждений и одобрений. Объяснения фигуристки

После фурора, вызванного прошлогодним показательным танцем с раздеванием СМИ (да и многочисленные поклонники) присвоилИ российской фигуристке Елизавета Туктамышева титул секс-символа и с пристрастием следят за каждой фотографией и выступлением спортсменки в соцсетях.