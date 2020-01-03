Ларс Эллер: «Не могу представить себе матч, в котором Самсонов не играл бы хорошо»

Нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер поделился впечатлениями от игры голкипера Ильи Самсонова в матче с «Каролиной» (4:3). Он отразил 38 бросков и стал первой звездой встречи.