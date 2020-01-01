Конор Макгрегор: «Хабиб может бежать, но ему не скрыться»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор считает, что Хабиб Нурмагомедов избегает реванша, также ирландец рассказал о причинах поражения в первом бою. «Он дрожит. Этот мужик дрожит.