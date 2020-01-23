Ямальская шахматистка и китаянка Цзюнь Вэньцзюнь играют решающие партии

Ямальский гроссмейстер Александра Горячкина – на финишной прямой в борьбе за звание чемпионки мира по шахматам. Сегодня в матче с китаянкой Цзюнь Вэньцзюнь наша землячка играет решающие партии.